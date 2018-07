De linkertunnelbuis van de Beneluxtunnel richting het zuiden (A4) is maandagochtend even dicht geweest. Dat kwam door een ongeluk.

Veel automobilisten negeerden in eerste instantie de rode kruizen boven de weg, meldt Rijkswaterstaat. Uiteindelijk is het wel gelukt om de buis in zijn geheel af te sluiten en de slagbomen voor de tunnel te laten zakken.

De tunnel ging rond 08:00 uur weer open.