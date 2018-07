De Kuip krijgt verse grasmat uit Limburg

Dat het veld in de Kuip er momenteel niet al te best bij ligt, bleek vorige week tijdens de presentatie van het nieuwe uit-shirt van Feyenoord. Maar daar komt maandag verandering in. Zo'n vijftien vrachtwagens zijn 's ochtends onderweg vanuit Limburg naar Rotterdam, om de Kuip van een verse grasmat te voorzien.

Grasmeester Erwin Beltman houdt de boel deze dag nauwlettend in de gaten. Hij zocht de grasmat een half jaar geleden al uit bij het familiebedrijf Hendriks in het Limburgse Heythuysen. Ook maandagochtend was hij in alle vroegte in Limburg.

"In de tussentijd zijn we daar nog twee keer geweest", vertelt hij maandagochtend op Radio Rijnmond. "Vanmorgen zijn om 04:30 uur de eerste zoden gesneden. Die zijn nu onderweg naar Rotterdam."

Hendriks is de afgelopen zes jaar de leverancier geweest van de grasmat van de Kuip. En met succes: in mei werd het veld van de Kuip voor de vijfde keer op rij gekroond tot de beste mat van Nederland.

Maar wat is er zo bijzonder aan dat Limburgse gras? "Het bedrijf Hendriks is een van de weinigen die zoden van 2,40 meter breed bij 15 meter lang legt", vertelt Beltman. Andere bedrijven leggen zoden van 1,20 meter breed. "Dan heb je vijftig procent meer snijranden in je veld. Met dit weer, met die droogte, heb je dan vijftig procent meer kans op uitdroging."

De eerste vrachtwagens met het verse gras arriveren maandagochtend in Rotterdam. "Ze gaan het dan baantje voor baantje in het veld leggen", zegt Beltman. Hij mag met zijn team dan meteen aan de bak.



"We willen dat de grasmat meteen de connectie maakt met de ondergrond. Dan lopen we al over het hele veld heen en kunnen we de slechte plekken zien. Dat kunnen we er dan uit steken, net als het onkruid."

Aan het einde van de middag moet de Kuip dan weer voorzien zijn van een knalgroene grasmat. "En dan gaan we weer voor een mooi seizoen", besluit de grasmeester.