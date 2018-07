Politie voert actie en schrijft geen bekeuringen uit

Foutparkeerders, hardrijders, wildplassers en fietsers zonder licht maken de komende tijd minder kans op een bekeuring. De leden van de politiebonden voeren vanaf maandag actie door alleen te waarschuwen en geen boete te geven.

Dat wil niet zeggen dat het een vrijbrief is om overtredingen te gaan plegen, legt Hans Manse van de politiebond ANPV uit. "Het gaat voornamelijk om lichte overtredingen. Als je met hoge snelheid over een dubbele kruising door rood rijdt, kan je verwachten dat je aan de kant wordt gezet." Ook de flitspalen doen gewoon nog hun werk.

Politiemensen voeren actie, omdat ze na de grootschalige reorganisatie bij de politie van de afgelopen jaren met te weinig mensen te veel werk doen.

Daar komt bovenop dat wordt verwacht dat agenten zich flexibeler opstellen en bepaalde voordelen kwijtraken. "Geen mama- of papadagen meer, 9-uursdiensten mogen niet meer gedraaid worden, waardoor je vijf keer per week moet werken in plaats van vier keer", vertelde Coen Verplak van de Nationale Politiebond eerder aan RTV Rijnmond.

De politiebonden hebben alle zogeheten basisteams, die het dagelijkse politiewerk doen, opgeroepen om mee te doen aan deze actie. "De acties gaan voorlopig door tot we denken dat het genoeg is", zegt Manse. "Ze worden verzwaard op het moment dat de minister niet voldoet aan de eisen van de bonden."