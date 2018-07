Rotterdammer loopt trailrun van 73 kilometer in Zwitserland uit

Na meer dan 17 uur lopen is het hem gelukt: Evert Heintz bereikte in de nacht van zondag op maandag de finish van een trailrun van 73 kilometer in Zwitserland. Met zijn actie wilde de Rotterdammer geld ophalen voor twee Nepalese gezinnen, die dakloos zijn sinds de aardbevingen in 2015.

"Het was vrijdag nog slecht weer. Het was spannend hoe het weer zaterdag bij de start zou zijn, maar dat is heel goed gegaan", vertelt Heintz maandagochtend op Radio Rijnmond. Hij startte zaterdagochtend om 08:00 uur en bereikte 17 uur later, om 01:00 uur 's nachts, de finish.

Hoewel er zo'n negenhonderd man aan de start stonden, liep Heintz het grootste deel van zijn tocht alleen. Nog voor hij op de helft van de run was, kreeg hij te maken met kramp in zijn bovenbeen. "Ik bleek een zouttekort te hebben. Toen hebben ze een zakje zout meegegeven en wonder boven wonder merkte ik dat het daarna beter ging."

De trailrun is een zware tocht met veel hoogtemeters. Dat betekent dat Heintz niet alleen moest klimmen, maar ook veel afdalingen moest maken. "Bij de laatste zes kilometer afdalen voelde ik mijn bovenbenen. Het was koud, het was nacht, ik ging door de bossen met wortels en keien. Je moest toen heel alert zijn."

Heintz wilde met de trailrun vijfduizend euro ophalen. Inmiddels is er tweeduizend euro binnen. "Maar mensen kunnen uiteraard nog doneren . Iedere bijdrage is welkom."

Hoe het nu met de spierpijn is? "Laat ik het zo zeggen, als ik van de trap af loop duurt dat vrij lang."