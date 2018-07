Een 24-jarige man uit Barendrecht is maandagmorgen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de Edo Bergsmaweg in Rotterdam-Beverwaard.

Wat de oorzaak was van de steekpartij, kan de politie nog niet zeggen.

De verwondingen van de Barendrechter zijn volgens de politie niet ernstig. Of hij nog naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend. Hij heeft wel aangifte gedaan bij de politie.