Opbouw radartoren Tweede Maasvlakte uitgesteld

De toren werd over het water naar de Tweede Maasvlakte gebracht. Foto: MediaTV

Het opbouwen van de radartoren bij de Tweede Maasvlakte wordt uitgesteld. De toren van 70 meter hoog zou dinsdag worden opgebouwd aan de Prinses Maximaweg, maar te harde wind gooit roet in het eten.

De drie delen van de toren werden in juni over het water van de werkplaats van Hollandia Infra in Krimpen aan den IJssel naar de Tweede Maasvlakte vervoerd. Dit trok veel bekijks.



Vanaf daar zijn de onderdelen op een vrachtwagen gehesen en op speciaal transport naar de Prinses Maximaweg gebracht, waar de toren moet worden opgebouwd.

Halverwege juni is het eerste deel van de toren op de funderingsconstructie geplaatst. Het tweede deel zou deze week volgen, maar dat gaat dus niet door. Wanneer aannemer Hollandia de drie delen van de toren dan aan elkaar gaat monteren, is nog niet duidelijk.