17 nieuwe Stolpersteine voor omgekomen Dordtse Joden

Hartog van Beugen en zijn echtgenote Roosje Monasch, die omkwamen in kamp Sobibor

Op acht plaatsen in Dordrecht zijn maandag zeventien zogeheten Stolpersteine gelegd. Dat gebeurt precies 75 jaar nadat in het Duitse vernietigingskamp Sobibor 28 Dordtse Joden tegelijk werden vergast.

De herdenkingsstenen worden in het trottoir geplaatst op plekken waar Joden woonden en werden weggevoerd. Maandag zijn de stenen voor omgekomen Joden in Auschwitz en Sobibor onder meer neergelegd in de Wijnstraat, op de Varkenmarkt en de Sint Jorisweg.

Er liggen nu 117 steentjes in Dordrecht. De Dordtse werkgroep Stolpersteine wil alle tweehonderd gedeporteerde stadsgenoten met een eigen steen herdenken.