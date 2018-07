Deel dit artikel:











Bertens naar kwartfinale Wimbledon Kiki Bertens (Foto: ANP)

Kiki Bertens heeft op het tennistoernooi van Wimbledon de kwartfinales bereikt. Nederlands best geplaatste tennisster won in twee sets van de Tsjechische Karolína Plíšková: 6-3, 7-6 (1). Het is de eerste kwartfinale ooit voor Bertens op Wimbledon.

In de eerste set regende het servicebreaks aan beide kanten. Nadat de 26-jarige Nederlandse eerder nog een break voorsprong had weggegeven, wist ze de eerste set met krachtige uithalen toch naar zich toe te trekken. In de tweede set nam Bertens wederom een break voorsprong op de als zevende geplaatste Plíšková, maar gaf die opnieuw weg. In de tiebreak was Bertens, die gecoacht wordt door Rotterdammer Raemon Sluiter, vervolgens oppermachtig. De volgende tegenstander van Bertens is de winnaar van de partij tussen Julia Goerges en Donna Vekic.