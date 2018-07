Dierenambulance start crowdfundingsactie voor boot

Vrijwilligers van de dierenambulance hebben de afgelopen weken hard gewerkt om zwanen schoon te maken na de olielekkage in de Rotterdamse haven. De hulp kwam trager op gang dan gehoopt, omdat ze geen eigen boot hebben om de dieren uit het vervuilde water te halen. Daarom is Dierenambulance Rotterdam en Omstreken (REO) een crowdfundingsactie gestart om een boot te kunnen kopen.

Vrijwillige hulp, motivatie en enthousiasme was er op de dag na de ramp genoeg. De vrijwilligers konden alleen niet snel genoeg het water op, vertelt Edwin Verhoeven van de Dierenambulance.

"Zaterdag hebben we niks kunnen doen, mede omdat het te snel donker werd. Zondag zijn we teruggegaan naar Maassluis. Daar moesten we wachten voor we wat konden doen", legt Verhoeven uit.

Bij dieren in nood op het water werkt de dierenambulance namelijk samen met de brandweer. "Het duurde enige tijd voordat de brandweer er was met zes boten."

Om dieren nog sneller te kunnen helpen, vindt de dierenambulance een ribboot noodzakelijk. "Als wij op die zaterdag dat de olietanker lek sloeg, een boot hadden, dan hadden wij al wat zwanen kunnen redden."

Om een boot aan te schaffen heeft de dierenambulance ruim tweeduizend euro nodig. "Normaal gesproken valt dat bedrag wel mee", vertelt Verhoeven. "Maar we zijn een non-profitorganisatie. Wij moeten het echt hebben van giften en sponsors en wij kregen geen subsidie van de gemeente. Dan is dat een hoop geld."

In de regio zijn veel verschillende dierenambulances en dierenwelzijnsorganisaties. Dierenambulance REO wil de boot zelf aanschaffen, maar wil in geval van nood de boot ook beschikbaar stellen aan andere organisaties.

"Daar kunnen we altijd over praten. We zijn er om elkaar te helpen natuurlijk. Dat is die zondag ook goed gegaan, dus dat gaat in de toekomst waarschijnlijk ook wel goed."