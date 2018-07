Bedrijven voor rechter om exporteren vervuilde brandstof

In de haven van Rotterdam wordt jaarlijks ruim tien miljoen ton brandstof gebunkerd (Foto: Tom van Vark)

De Inspectie Leefomgeving en Transport wil bedrijven die zeeschepen vervuilde stookolie laten bunkeren en vervuilde brandstof aan West-Afrika leveren voor de rechter krijgen. Om welke bedrijven het gaat, wil de inspectie niet zeggen.

De bedrijven laten schepen in de Rotterdamse haven stookolie met kankerverwekkende stoffen laden. Handelaren maken volgens de inspectie misbruik van het feit dat autobrandstof in landen als Nigeria, Senegal en Gambia meer gevaarlijke stoffen mag bevatten dan in de Europese Unie.

Ze mengen goedkope, laagwaardige bijproducten uit de chemische industrie door de benzine, diesel en stookolie. Het gaat onder meer om zwavel, benzeen en andere kankerverwekkende stoffen.

De inspectie ontdekte in de vervuilde brandstoffen onder andere driehonderd keer meer zwavel, dan in brandstof die aan de Europese normen voldoet. Aan de kopers wordt niet verteld wat er in de benzine zit. Daardoor krijgen zij geen goed beeld van de risico's.

De inspectie eist dat raffinaderijen en chemische bedrijven alleen stoffen verkopen waarvan zij hebben aangetoond dat die geen onnodige risico's opleveren voor gezondheid en milieu.

Handelaren die in het rapport door de inspectie worden genoemd, zijn de handelsafdelingen van grote oliemaatschappijen, Shell Trading Rotterdam, BP Oil International en Chevron. Uit het rapport blijkt niet of deze bedrijven zich ook schuldig maken aan het vervuilen van stookolie.

De haven van Rotterdam levert ruim tien miljoen ton brandstoffen aan de zeescheepvaart per jaar. Het is daarmee de grootste bunkerhaven van Europa en staat wereldwijd op de derde plaats.