Sinisterra definitief naar Feyenoord

Feyenoord heeft de Colombiaan Luis Sinisterra definitief vastgelegd. De 19-jarige Colombiaanse aanvaller tekent als alle details zijn afgewikkeld een contract voor drie jaar, met daarin een optie van nog twee seizoenen.

De negentienjarige Sinisterra speelde voor de ploeg Once Caldas, die uitkomt op het hoogste niveau van Colombia. Zondag meldde de Colombiaanse sportjournalist Cesar Augusto Londoño op Twitter al dat Feyenoord Sinisterra bijna binnen had.

Het is nog niet duidelijk wanneer Sinisterra aansluit bij de selectie. Onder andere zijn tewerkstellingsvergunning is nog niet geregeld. Hierdoor is hij voorlopig ook nog niet speelgerechtigd.