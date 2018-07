Deel dit artikel:











Tattoos zetten in een verpleeghuis? Bij Humanitas kan het

Wie een tattoo wil laten zetten kan vanaf vrijdag terecht op een bijzondere plek. Zorginstelling Humanitas opent dan een tattoo-shop in verpleeginstelling Akropolis in Rotterdam-Schiebroek. De shop is er niet alleen voor senioren. Ook jongeren kunnen er terecht.

De shop is een initiatief van Rebecca Leidelmeijer. Zij ontdekte tijdens haar werk als hulpverleenster bij Humanitas dat mensen niet alleen tattoos zetten omdat ze dat mooi vinden. Mensen plaatsen ze ook als herinnering, bijvoorbeeld aan een overledene. Met de tatoeage sluiten ze soms ook heftige gebeurtenissen af. Andere mensen willen met een tattoo laten weten dat ze niet willen worden gereanimeerd. Humanitas kondigde de tattoo-shop eind maart al aan. Veel media dachten toen dat het een 1 april grap was. Maar dat is het niet, bezweert Humanitas. "Onze tattooshop moet een verlengstuk zijn van de dienstverlening die we bieden binnen Humanitas, van jong tot oud, en de drempel moet voor iedereen laag genoeg zijn om overheen te stappen", zegt Leidelmeijer. Humanitas bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk benadrukt dat de tattoo-shop er niet alleen is voor senioren. "Dankzij de shop komen we ook in contact met jongeren, om via deze weg in gesprek te komen ook over allerlei problemen."