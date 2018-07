Vlaardingse fotojournalist gaat strijd aan met het OM

De Vlaardingse fotojournalist Joey Bremer heeft een advocaat ingeschakeld om stappen te ondernemen tegen het Openbaar Ministerie (OM). De Vlaardinger kreeg vorige week donderdag te horen dat het OM zijn telefoongegevens ten onrechte heeft opgevraagd en gebruikt. Een verhaal waarover zelfs Kamervragen werden gesteld.

Het OM was een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een politieman die de fotograaf van persbureau MediaTV zou hebben getipt. MediaTV levert foto’s en video aan onder meer RTV Rijnmond, NOS, RTL, SBS en het AD.

Het inzien en gebruiken van telefoongegevens van journalisten is aan strenge regels gebonden. Het OM ging daar in dit geval de fout in. "Toen men zich realiseerde dat het om een fotojournalist ging, is men direct gestopt", zei het OM donderdag tegen Bremer.