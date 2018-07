Leerlingen Lyceum Rotterdam maken film over drank en drugs

Leerlingen van het Lyceum Rotterdam hebben het afgelopen jaar een speelfilm gemaakt. De film RUNNER, die maandag in première ging in de Rotterdamse filmtheater Kino, is helemaal gemaakt door jongeren van elf tot zestien jaar.

Van productie tot camerawerk: de leerlingen deden alles zelf. Ook het regelen van de financiering en de organisatie van de première. Alles is buiten schooltijd gemaakt.

'Zie het gebeuren'

RUNNER gaat over het gebruik van drank en drugs. Thérèse Osseweijer, actrice en initiatiefneemster voor deze speelfilm, zag jongeren gemakkelijk aan drank en drugs komen. Ze besloot het Lyceum Rotterdam te benaderen om deze film te maken: "De school vond het meteen een leuk idee. We zijn ermee aan de slag gegaan en hebben jongeren erbij gezocht."

Nadia is één van de hoofdrolspelers in de half uur durende film. Zij speelt Noah, die door haar vrienden wordt verleidt om ook drank en drugs te nemen. "Het was moeilijk om in deze rol te komen. Als je eenmaal in de rol zit, dan gaat het goed", zegt Nadia.

"Ik zie het wel gebeuren", begint Nurya, die acteert en de organisatie rondom de première organiseert. "Maar ik ben wel de persoon die zegt dat het niet goed is. Maar het is lastig om iemand te dwingen om niet aan drank en drugs te doen. Het is zijn of haar eigen leven."

Nul ervaring

De film bestaat uit drie delen: een interview met een ervaringsdeskundige, feiten en cijfers rondom drank en drugs en de speelfilm.

Leerlingen zijn tevreden met het eindresultaat. "We zijn maar kinderen en hebben nul ervaring. Dit hebben we met z'n alleen toch maar gedaan", aldus producer Adelheid.

De film komt op YouTube te staan en zal als lesmateriaal op school worden gebruikt.