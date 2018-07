Duingebied Goeree Overflakkee deels afgebrand

Tussen het dorp Melissant op Goeree Overflakkee en het strand stond maandagavond een deel van natuurgebied de Slikken van Flakkee in de brand. De brand was maandagavond rond 20:45 uur onder controle en rond 21:15 uur geblust. Het bleek uiteindelijk om een gebied van 170 bij 70 meter te gaan.

Hulpdiensten waren met veel voertuigen ter plaatse om de brand te blussen. Dat was een uitdaging, vanwege de droogte van de laatste weken. Ook staat er veel wind.

De droogte zorgde er ook voor dat er geen water in omliggende sloten lag. De brandweer moest daarom ver rijden voor water elders. Ook werkte de brandweer samen met waterschap Hollandsche Delta om water op te pompen.

Een politiehelikopter vloog over de duinen om inzicht te krijgen in de grootte van de brand. Doordat een brand in dit gebied zich grotendeels onder de grond ontwikkelt, is die niet altijd met het blote oog zichtbaar.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is het al de derde keer in korte tijd dat op deze plek brand woedt.

In het gebied staan geen woningen.