Meer verhuizingen naar Hoeksche Waard

In de afgelopen twee jaar zijn er 230 meer mensen naar de Hoeksche Waard verhuisd dan er zijn vertrokken. Vooral vanuit Rotterdam en de Drechtsteden gaan meer mensen in de Hoeksche Waard wonen. Veruit de grootste groep verhuizers is onder 65 jaar.

Dat blijkt uit een onderzoek dat gemeenten in de Hoeksche Waard heeft laten doen. De gemeenten willen veel extra woningen bouwen , maar de provincie Zuid Holland heeft dat aantal begin dit jaar beperkt tot drieduizend . Gezinseiland

"De cijfers laten zien dat de Hoeksche Waard aantrekkelijk is als gezinseiland. Wel moeten we voldoende blijven bouwen willen we aan de vraag kunnen voldoen en de huizen betaalbaar houden", zegt Piet van Leenen, wethouder van Oud-Beijerland. In het onderzoek zijn alleen verhuizingen vanuit de omliggende regio's Rotterdam, Drechtsteden, Voorne-Putten en West-Brabant meegeteld. Verhuizingen binnen de Hoeksche Waard zijn buiten beschouwing gelaten, net als internationale migratie en huisvesting van asielzoekers. Vooral gezinnen verhuizen naar de Hoeksche Waard. Tussenwoningen in de Hoeksche Waard worden het meest verkocht. Het onderzoek is uitgevoerd door Onderzoekscentrum Drechtsteden in opdracht van het Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard (SOHW).