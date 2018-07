Agenten: 'Driekwart van de mensen draait onze korpschef de rug toe'

De rek is eruit voor veel agenten. "Mensen vallen om, mensen worden ziek, krijgen een burn-out", zegt hoofdagent Hans Manse naar aanleiding van de politieactie maandag. Het vertrouwen in de politiek en de politieleiding is op een dieptepunt beland.

Agenten klagen al langer over de hoge werkdruk bij de politie. Ook vinden ze het niet kunnen dat ze steeds flexibeler moeten worden, terwijl enkele voordelen van werken bij de politie verdwijnen. Daarom zijn ze maandag begonnen om geen boetes meer uit te schrijven . Overtreders kregen alleen een waarschuwing.

PTSS

Hans Manse vertelt tegen RTV Rijnmond dat steeds meer agenten door de werkdruk kampen met een post traumatische stress stoornis (PTSS). Er wordt hen nauwelijks tijd gegund om bij te komen van alles wat ze meemaken.

Zo is het de bedoeling dat agenten die een arrestant afleveren, worden afgewisseld door een nieuw koppel die met de bus op pad gaan. Dat is volgens de Manse niet het geval.

Zodra het proces verbaal is getypt, moeten agenten van de meldkamer alweer naar de volgende melding. "Geloof me, als je net een springer hebt gehad, en je moet het even op papier zetten, daarna is eigenlijk wel wat meer tijd nodig."

Ook inspecteur Verplak hekelt het personeelstekort en de druk die daarbij op medewerkers van de politie. "Mensen zijn stuk. Niet zomaar even uit het lood geslagen, mensen zijn stuk. Stukgemaakt door het systeem."

Verplak en Manse geven vooral de minister de schuld van de uitputting van politieagenten. Maar ook de korpschef kan niet meer op veel vertrouwen rekenen.

Vertrouwen in de korpschef is op

"Onze korpschef heeft voor het eerst sinds het bestaan van de cao-onderhandelingen mee getekend met de inzetbrief van onze werkgever. Dat betekent dat je je niet meer schaart aan de kant van de politie maar van de politiek. Dat heeft een hoop kwaad bloed gezet", zegt Verplak.

"We zijn in Den Haag geweest om te demonstreren. We zijn ook bij de korpschef geweest om te zeggen: de maat is vol. Driekwart van de mensen draait de rug naar onze korpschef weg. Dat betekent dat de loyaliteit op is", vertelt de inspecteur.

Hoofdagent Manse valt bij: "Alles valt of staat met de manier waarop de korpschef zich de komende tijd gaat positioneren. Blijft hij halsstarrig, dan zal dat consequenties hebben, dat kan ook niet anders. Het zou zomaar kunnen zijn dat wij zeggen: we zeggen het vertrouwen op, en dan houdt het op."

Vervolgactie

Welke vervolgacties er komen, is nog niet duidelijk. Een mogelijkheid is om te gaan staken tijdens grote voetbalwedstrijden. Als er geen politie-inzet is, laat de burgemeester de wedstrijd niet doorgaan. "We hopen dat het niet zover hoeft te komen. Ik ben er om boeven te vangen, om mensen te helpen, niet om actie te voeren", zegt Manse.