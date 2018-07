Rotterdamse raad debatteert over weigeren vergunning voor stadspark DÂK

Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad fronsen hun wenkbrauwen over de gang van zaken rond het pop-up stadspark DÂK. Een week voor de opbouw op het dak van de parkeergarage aan de Westblaak zou beginnen, kreeg de organisatie te horen dat er geen vergunning zou komen.

"Een zeer laat tijdstip", vinden de Rotterdamse VVD, D66 en PvdA. Dat had anders gemoeten, zeggen ze. Ze hebben een debat aangevraagd over de manier waarop de gemeente omgaat met vergunningen voor festivals en evenementen.

DÂK zou dit jaar voor de vijfde keer worden gehouden. Van 19 juli tot en met 12 augustus zouden op het dak van Parking Thornico onder meer live optredens en barbecues worden georganiseerd.

Geluidsoverlast

Maar het feest gaat niet door. Nadat de organisatie de vergunning in januari had aangevraagd, kreeg ze in mei te horen dat er tijdens de vorige editie van DÂK klachten waren ingediend over geluidsoverlast.

De organisatie kwam daarop met voorstellen, maar hoorde lange tijd niets van de gemeente. Tot begin deze maand het bericht kwam dat er geen vergunning zou worden verleend.

Het debat in de Rotterdamse gemeenteraad over de gang van zaken rond het weigeren van de vergunning voor DÂK is op 12 juli.