Rotterdamse Rahima nieuwe Miss Nederland

Rahima Dirkse uit Rotterdam is Miss Nederland 2018. De 24-jarige studente bio-farmaceutische wetenschappen mag later dit jaar ons land vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe-verkiezingen.

Dirkse nam het maandagavond in het AFAS Circustheater in Scheveningen op tegen 12 andere vrouwen. Er was een voorstelronde, talentenronde, galaronde en een bikinironde. Uiteindelijk kreeg de Rotterdamse het kroontje uit handen van de winnares van vorig jaar, Nikky Opheij.

Rahima, die een Nederlandse vader en een Braziliaanse moeder heeft, groeide op in Hillegersberg, maar woont nu in Rotterdam-West. Ze vertelde eerder dat ze mee heeft gedaan omdat ze Missen rolmodellen vindt.

Ze wil andere jonge meiden helpen om hun sterke kanten naar voren te laten komen, want zelf was ze vroeger heel stil, vertelde ze eerder tegen RTV Rijnmond.