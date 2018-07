VIDEO: Bewoners Afrikaanderwijk bezorgd over sloopplannen

"Als ik maar weer een benedenhuis met een tuin krijg", zegt bewoner Cor bezorgd. Hij is een van de bewoners van de Rotterdamse Afrikaanderwijk die te horen heeft gekregen dat zijn huis wordt gesloopt.

Het college van Rotterdam heeft vorige week ingestemd met een plan om bijna 600 woningen in de Afrikaanderwijk af te breken. Er komen 374 nieuwe woningen voor in de plaats, waarvan 130 sociale huurwoningen.

Lekkage

Maandagmiddag vond Cor een brief in zijn brievenbus met de mededeling dat zijn huis wordt gesloopt. "Deze huizen erg slecht", vertelt hij voor de portiek van zijn huis. "Lekkage, kromme ramen, tocht, noem maar op.

"Ik betaal nu iets meer dan 400 euro", vervolgt Cor. "Dus ik hoop dat Vestia een huis voor dezelfde prijs in deze buurt voor me kan vinden."

Gepensioneerd

Ook Tony zit in een woonblok dat wordt gesloopt. "Ik woon hier al 40 jaar", zegt hij trots. "Ik ga niet weg uit de Afrikaanderwijk, want ik heb hier niet om gevraagd." Hij maakt zich zorgen over de financiële gevolgen. "Een nieuwe woning kan ik niet betalen. Ik ben gepensioneerd. Het geld dat ik overhoud na het betalen van de huur is om te eten."

Ook het huis dat Sudes huurt aan de Tweebosstraat wordt gesloopt. "De stenen hier aan de voorgevel zitten los", vertelt hij wijzend naar de muur naast zijn voordeur. "Ik heb mijn badkamer ook al vijf keer geschilderd, maar de schimmel komt steeds terug."

Grondig renoveren

Sudes vindt dat de Afrikaanderwijk toe is aan een nieuwe boost. "Maar waarom slopen?", vraagt hij zich hardop af. "Het is toch ook mogelijk om de woningen grondig te renoveren?"