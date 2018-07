Deel dit artikel:











Man in voet geschoten in Rotterdam-Zuid Foto: MediaTV

De politie is maandagavond een onderzoek gestart na een schietpartij in Rotterdam-Zuid. Een 25-jarige man is hierbij in zijn voet geschoten. Hij en een 27-jarige Rotterdammer zijn aangehouden.

Agenten werden rond 21:30 uur getipt dat er geschoten werd in de omgeving van de Slinge. Waarschijnlijk is geschoten in een woning aan het Bareveld, een zijstraat van de Slinge. Een getuige had de gewonde man 'iets' over een hek zien gooien. Een politiehond vond op de aangegeven plek een vuurwapen. Wat de aanleiding is geweest voor de schietpartij en wat zich verder heeft afgespeeld, is nog niet bekend. Beide mannen waren of aanwezig of in de buurt van de woning aan het Bareveld.