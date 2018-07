Deel dit artikel:











Vrachtwagen belandt in sloot bij Bleiswijk, N209 uren dicht Foto: Regio15.nl

De N209 bij Bleiswijk is urenlang dicht geweest, nadat een vrachtwagen in de nacht van maandag op dinsdag een naastgelegen sloot in is gereden. De chauffeur raakte gewond.

De vrachtwagen stond overdwars op de weg, met de cabine voorover in de sloot. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In verband met het bergen van de vrachtwagen is de weg in beide richtingen dicht geweest. De vrachtwagen was dinsdagmorgen kort voor acht uur geborgen. De weg is daarna schoongemaakt. Rond 08:30 uur ging de N209 weer open.