Nieuwe 010-alcolijn LageLandse Gary Gevo

Drankzij Gary 'Gevo' Wize uit de LageLandse Alexanderpolder is Rotterdam weer drie en eigenlijk vier Maasstedelijk gestookte alcoholische versnaperingsvariabelen rijker.

Naast een Amaretto-amandelkrotennoten-likeur heeft de vindingrijke slijter eveneens een 'RotterSchotse Klap in je Smoel'-whiskey en een niet te versmaden 'Rusterdamse' Wodka uit de stookketelleidingen laten borrelen.

En dat terwijl ie met z'n zelfgemaakte mediterraan-exotische Limoncello plus de 'Rotjeknor' al aardig een lekker verfrissende licorici en een eigenginninige 'Genebra' oftewel typisch havenstedelijk jenevertje op de markt wist te zetten.

Kolderieke Manus van Alles Roel Pot kreeg lucht van de Gary Gevo's stookstrapatsen en kwam van op zuid z'n licht 's opsteken om te kijken of deze typisch ranzeflansratseflatse 010 alco-lijn wat van z'n gading is om bijvoorbeeld in z'n Rotterdamse Splashtour Souvenirshop aan de Parkkade de concurrentie op noviteitengebied af te te troeven en voor te zijn.

Vloggenist Jack F Kerklaan was getuige van deze onnavolgbare Noord-Zuid-dialoog in het knusse slijtersknijpje van de Gevo-clan.