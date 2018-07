'Vuur sloop als een slang door duingebied Goeree-Overflakkee'

"Het is extreem droog, dus een klein vonkje is al genoeg om iets te laten ontbranden", zegt boswachter Piet van Loon over de brand in het duingebied op Goeree-Overflakkee. Maandagavond ging een gebied van zo'n twee hectare in vlammen op.

Wat de precieze oorzaak is geweest van de brand, is volgens de boswachter nog niet bekend. Er zijn vooralsnog geen bewijzen gevonden dat er met vuur is gespeeld of dat er iemand heeft gebarbecued in het gebied.



Voor de boswachter was het even de vraag of er mensen of dieren geëvacueerd moesten worden. "Er lopen daar verschillende kuddes. Maar gelukkig viel dat mee, er moesten alleen paden worden gesloten."

Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. Of er dieren zijn omgekomen, is niet duidelijk. "Ongetwijfeld dat er insecten en kleine zoogdieren zoals muizen of misschien een konijn zijn omgekomen. Maar over het algemeen vluchten de grotere zoogdieren wel weg."

Slang

Het afgebrande gebied is niet één groot stuk, maar het vuur is als een slang door het gebied geslopen. Dit komt doordat het vuur eigenlijk aan drie kanten al was ingesloten door een duinmeer, een wandelpad en een open veld. "De brandweer heeft een vierde doorgang gecreëerd, om daar ook een stoplijn te maken."

Toen het vuur uit was, zat de taak er voor de hulpdiensten nog niet op. Een politiehelikopter is met behulp van een warmtebeeldcamera op zoek gegaan naar plekken waar nog warmtebronnen in de grond zaten.

"De komende dagen moeten we goed in de gaten houden of er geen ontbranding is van de gloeiende plekken", zegt de boswachter. "Als we gisteren een open veld in de fik hadden gehad, was het al snel veel erger geweest."