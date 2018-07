Hendrik-Ido-Ambacht zet geurzuilen in tegen overlastgevende konijnen

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat de strijd aan tegen konijntjes die huishouden op de begraafplaats aan de Achterambachtseweg. Hoewel de dieren er schattig uitzien, zorgen ze voor de nodige overlast. Sinds twee weken staan er geurzuilen, die de konijnen op afstand moeten houden.

"Wat we vooral in de zomer zien, net na begrafenissen, is dat bloemstukken worden afgevreten. Dat zorgt voor emotionele schade", zegt Bas Groeneveld van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. "Nabestaanden komen na een tijdje terug bij het graf en zien dat alles is afgeknaagd. Dat heeft een diepe impact op mensen. We willen dat zien te voorkomen."

Angst

De gemeente komt daarom met een oplossing in de vorm van geurzuilen. "Het is een nieuw concept, met een stof die konijnen een gevoel van angst geeft", legt Groeneveld uit. Dieren ruiken de geur in een straal van dertig meter rond zo'n paal. "Het is een geur op basis van kruiden. Ik heb me zelfs laten vertellen dat er leeuwenpoep doorheen zit", zegt Groeneveld.

De paaltjes zijn zo'n vijftig centimeter hoog en bevatten de stof Tupoleum. "Het ruikt als een asbak die in de regen heeft gestaan. Het is niet schadelijk voor de omgeving."

De paaltjes staan er nu twee weken. "We kijken in de komende drie maanden of er daadwerkelijk minder knaagsporen zijn", zegt Groeneveld. "Die resultaten gaan we dan bespreken en dan concluderen we of we dit wel of niet verder gaan uitbouwen."