Zeehondenopvang Stellendam juicht zeehondenakkoord toe

De Zeehondenopvang A Seal in Stellendam is positief gestemd over het plan van minister Schouten om te komen tot een zeehondenakkoord. In dat akkoord staat wanneer een zeehond moet worden opgevangen.

Volgens de minister is de zeehondenpopulatie op het moment stabiel en groot genoeg, en is het niet meer nodig om alle zieke of gewonde zeehonden op te vangen. De opvang van de dieren zou bijvoorbeeld wel mogen als het dier gewond is geraakt door menselijk toedoen, zoals een visnet of een aanvaring door een boot.

"Blijkbaar is zo'n akkoord nodig", zegt Karola van der Velde van A Seal in Stellendam. "Wanneer vangen we een zeehond op, wie mogen de dieren van het strand afhalen: ik denk dat het wel belangrijk is om het daar met zijn allen over te gaan hebben."

Nederland telt vijf zeehondenopvangcentra. Die hebben allemaal hun eigen manier van werken, waardoor er grote verschillen zijn tussen de manier van werken van de opvangcentra.

Opvangbeleid

Bij A Seal was al een tijdje sprake van een terughoudend opvangbeleid. "We kunnen 25 tot 30 dieren opvangen. Dat is weinig, dus we vangen al niet zomaar elk dier op", legt Van der Velde uit. Volgens haar is het moeilijk te zeggen of er met het zeehondenakkoord nog minder dieren worden opgevangen.

"Dat hangt ook af van andere factoren: de weersomstandigheden, de stranden waar ze terecht komen. Daarom is onderzoek ook belangrijk, en dat staat ook in het advies."

De zeehondenopvangcentra in Nederland staan achter dat advies voor meer onderzoek, zegt Van der Velde. "Zo komen we meer over de dieren en hun gedrag te weten." Het akkoord moet aan het einde van het jaar klaar zijn.