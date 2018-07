Scheuren in dijken Alblasserwaard

De droogte van de laatste weken doet de dijken in de regio geen goed. Bij dijkcontroles in de Alblasserwaard zijn scheuren in de dijk ontdekt. Maar volgens de beheerder is er geen reden tot paniek.

De scheuren in de dijken bij onder meer Kinderdijk zijn niet dieper dan twintig centimeter. "Volgens de dijkbeheerder is er absoluut geen gevaar", zegt een woordvoerder van Waterschap Rivierenland. "Na twintig centimeter is er namelijk alweer natte klei zichtbaar."

Als er sprake is van aanhoudende droogte, gaan de waterschappen preventief de dijken langs. "Dit soort preventieve controles vinden plaats als het neerslagtekort boven de 175 millimeter uitkomt."

De dijk waar scheuren in gezien zijn, is volgens de woordvoerder een kleidijk. "Je hebt veendijken en kleidijken. In kleidijken ontstaan ook scheuren, maar als het weer gaat regenen herstellen die ook erg snel. Bij veendijken is dat anders", zegt de woordvoerder. "Kijk maar naar Wilnis, waar in 2003 een dijkdoorbraak was. Dat was een veendijk."