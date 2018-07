Deel dit artikel:











'Zwanen voelen zich weer vrij. Dat is zo machtig mooi' Deze zwanen zijn weer schoon en mogen even herstellen. Foto: Saia Hendrickx De zwanen zaten eerst onder de olie. Vervolgens werden de zwanen grondig schoon gemaakt.

"De woorden om te omschrijven wat er voor deze dieren gedaan is, moeten nog geboren worden", vertelt Saia Hendrickx van Vogelopvang de Houtsnip in Hoek van Holland. Het is één van de opvangplekken waar de honderden met olie besmeurde vogels worden schoongemaakt. "De steun die we hebben gekregen, is overweldigend."

Eind juni botste een tankschip tegen een steiger in de Rotterdamse Derde Petroleumhaven. Uit het schip lekte 220 liter stookolie. Om de honderden dieren te redden, is een grote reddingsactie op touw gezet.

Lees ook: 'Ik heb nog geen zwaan zonder olie gezien' "We vergeten nooit wat gebeurd is, maar dat het nu goed gaat met de dieren is genieten. De eerste vogels mogen nu de vijver op. Dat ze eindelijk weer water aan de buik en de poten hebben, doet ze goed: ze voelen zich weer vrij. Dat is zo machtig mooi." Gouden dierenhart

"Van de eilanden in het noorden van Nederland tot Zuid-Limburg, de steun komt overal vandaan", vertelt Hendrickx. "Net als de donaties. Mensen willen op alle mogelijke manieren helpen. Iedereen leeft zo mee." "Van de eilanden in het noorden van Nederland tot Zuid-Limburg, de steun komt overal vandaan", vertelt Hendrickx. "Net als de donaties. Mensen willen op alle mogelijke manieren helpen. Iedereen leeft zo mee." De mooiste steunbetuiging kwam uit Hoek van Holland, zegt Hendrickx. "Er stond een dame met een rollator voor de deur. Ze moet van amper 30 euro per week rondkomen, maar ze had gehoord van de olieramp en wilde helpen. Ze had een halve fles afwasmiddel vast en een handdoek." De vrouw kwam de spullen afgeven, zodat daarmee een zwaan gered kon worden. "Dan heb je toch een gouden dierenhart? Als je het laatste wat je hebt, meeneemt en weggeeft om een dier te redden. Dat vergeet ik nooit meer. Die actie heeft heel wat tranen laten stromen hier." Voorlopig nog geen rust

Het gaat goed met de opgevangen vogels, maar dat betekent niet dat de rust bij De Houtsnip is teruggekeerd. "Het is hier nog steeds ontzettend druk", zegt Hendrickx. Na het verwijderen van de olie moeten de vogels namelijk nog behandeld worden voor ze weer het water op kunnen. Het gaat goed met de opgevangen vogels, maar dat betekent niet dat de rust bij De Houtsnip is teruggekeerd. "Het is hier nog steeds ontzettend druk", zegt Hendrickx. Na het verwijderen van de olie moeten de vogels namelijk nog behandeld worden voor ze weer het water op kunnen. Ze worden met water en zeep schoongemaakt en vervolgens goed afgespoeld. Als de vogels dan weer opgedroogd zijn, mogen ze de nieuw gecreëerde vijver op het terrein van de vogelopvang in. Dat is een laatste stap voor vrijlating.