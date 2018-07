Zoutzuurlekkage bij Chemours in Dordrecht

Bij chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is dinsdagochtend zoutzuur gelekt uit een installatie. Volgens het bedrijf gaat het om een minimale hoeveelheid.

Drie medewerkers, die in de fabriek aan het werk waren en mogelijk met het spul in aanraking zijn gekomen, zijn uit voorzorg meteen onder de douche gegaan. Volgens de ambulancedienst hadden ze last van ademhalingsklachten. Er is niemand naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer zegt dat het ongeval veroorzaakt is door een kapotte afsluiter. Daardoor kon het zoutzuur ontsnappen. De brandweer heeft er met water voor gezorgd dat het zoutzuur neersloeg.

Inmiddels is de situatie bij het bedrijf aan de Baanhoekweg onder controle.