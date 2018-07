Deel dit artikel:











Sinisterra sluit aan bij trainingskamp Feyenoord De trainingslocatie van Feyenoord in Zwitserland

Luis Sinisterra sluit dinsdagmiddag aan bij het trainingskamp in Thun. De Colombiaan mag vooralsnog alleen in het buitenland trainen en spelen. Onder andere zijn tewerkstellingsvergunning is nog niet geregeld, waardoor hij voorlopig nog niet speelgerechtigd is in Nederland.

Maandag legde Feyenoord Sinisterra voor drie jaar onder contract, met daarin een optie van nog twee seizoenen. Feyenoord vertrok eveneens maandag richting Zwitserland voor het trainingskamp van een week. Dinsdag trainde de selectie achter gesloten deuren en keeper Kenneth Vermeer deed dat nog apart van de groep.