Rotterdammer probeert drugs te verstoppen in auto De gevonden pakketten Foto: Politie.nl

De politie heeft een 23-jarige Rotterdammer aangehouden omdat hij drugs in zijn auto had verstopt. Het lag in een speciale ruimte, achter het dashboard.

Agenten werden getipt dat een man zich verdacht gedroeg in een auto. Ze

volgden de man van de Schiebroeksestraat in Rotterdam tot de Leningradweg. Daar stapte de verdachte uit en ging hij er rennend vandoor. Na de arrestatie vond de politie drie pakketten, met waarschijnlijk cocaïne. De 23-jarige Rotterdammer zit nog vast. Zijn auto krijgt hij voorlopig niet terug.

"De eigenaar van een auto moet zijn voertuig inleveren en krijgt deze pas terug wanneer hij de auto weer in originele staat heeft laten terugbrengen", laat de politie weten.