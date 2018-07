Drie aanhoudingen na vondst 100 kilo coke

Politie en douane hebben vorige week in Rotterdam 100 kilo cocaïne tussen een partij bananen gevonden. De vondst, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro, heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van drie mannen.

De actie begon op 2 juli bij een fruitoverslagbedrijf in Rotterdam-West. De politie zag dat een chauffeur de handel met een vrachtwagen naar de Spaanse Polder bracht. Daar werd de lading bananen in een loods geparkeerd. Na een inval vond een speurhond de cocaïne.

Nog diezelfde maandag werden een medewerker van de fruitoverslag en de huurder van de loods aangehouden. Dat zijn twee 48-jarige Rotterdammers. Een week later werd de chauffeur van de vrachtwagen, een 25-jarige Rotterdammer, gearresteerd.

Het trio wordt verdacht van de import van verdovende middelen. In de woning van één van de verdachten is ook een aantal nepvuurwapens aangetroffen.

De 48-jarige Rotterdammers zitten voorlopig vast. De chauffeur wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De loods in de Spaanse Polder is door de gemeente Rotterdam op last van de burgemeester gesloten. Gemeente, politie, douane, belastingdienst en justitie werken al langer samen om de criminaliteit in de Spaanse Polder terug te dringen.