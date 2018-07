Deel dit artikel:











Brandweer nog lang bezig met brandend schip in Dordrecht - 'Dat wordt nachtwerk' Schroot in brand aan boord van de Kouyou in Dordrecht Foto: MediaTV Uit de Kouyou komen witte rookwolken. Foto: Media TV Fel brandend schroot op schip zorgt voor veel rook in Dordrecht

De brandweer houdt met blusboten het vuur in bedwang dat dinsdagmiddag uitbrak in een zeeschip in het Mallegat-Noord in Dordrecht. Het vuur ontstond in een ruim vol schroot. Het blussen van de Kouyou gaat tot diep in de nacht duren, verwacht de brandweer.

Een blusboot van de Dordtse brandweer is bezig om de buitenkant van het schip te blussen. Een blusboot van het Havenbedrijf Rotterdam assisteert om meer water binnenin het schip te krijgen. De haven was 's middags deels dicht voor de scheepvaart. Aan het begin van de avond kon het scheepvaartverkeer weer langs de brand varen. Het Mallegat-Noord is nog wel gestremd.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die richting de wijk Wielwijk trok. Toch hoefde de omgeving niet te worden ontruimd. Er zijn geen gevaarlijke concentraties schadelijke stoffen gemeten.

In de loop van de middag nam de rookontwikkeling af. Aan het eind van de middag is de van Leeuwenhoekweg vrijgegeven voor verkeer van en naar het industrieterrein. Het schip, de Kouyou, vaart onder Panamese vlag en is 197 meter lang. De oorzaak van de brand in het schip is nog niet duidelijk. Er zouden geen gewonden zijn.