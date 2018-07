Deel dit artikel:











Fel brandend schroot op schip zorgt voor veel rook in Dordrecht Foto: MediaTV Uit de Kouyou komen witte rookwolken. Foto: Media TV

Op een schip in Mallegat-Noord in Dordrecht woedt dinsdagmiddag brand. Het zeeschip, de Kouyou, heeft schroot aan boord. Of er nog mensen aan boord zijn, is niet bekend.

Een blusboot is naar het Mallegat gegaan om te helpen bij de bluswerkzaamheden. Deze haven is voorlopig afgesloten voor het scheepvaartverkeer.

Bij de brand komt veel rook vrij. Ook is de brand goed te ruiken in de omgeving. De rook trekt richting de woonboulevard aan de Mijlweg en de achtergelegen Wielwijk. Op de snelweg A16 is het door de rook heiig. Rijkswaterstaat houdt de situatie in de gaten. De veiligheidsregio adviseert mensen om uit de rook te blijven en om ramen en deuren te sluiten. Ook is er een NL-alert verstuurd met deze boodschap. In de omgeving worden metingen verricht door vier meetploegen.

Het schip vaart onder Panamese vlag en is 197 meter lang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.