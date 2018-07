Van Geel over Sinisterra: 'Echte buitenspeler met alle vaardigheden'

Technisch Directeur Martin van Geel geeft aan dat Feyenoord met Luis Sinisterra een heel talentvolle aanvaller heeft binnengehaald. "Het is een echte buitenspeler met de vaardigheden die daar voor nodig zijn. Snel, wendbaar, technisch vaardig en kan een doelpunt maken. Hij kan bovendien op beide flanken uit de voeten", aldus Van Geel.

Dinsdagmiddag komt Sinisterra richting Zwitserland. Daar kan hij gewoon meetrainen met de selectie van Feyenoord. "In Nederland wordt trainen gezien als werken. Daarom heeft hij daar een tewerkstellingsvergunning nodig. We hebben even twee weken geduld nodig met Sinisterra, maar daarna kan hij prima instromen."

"Het is al een behoorlijk zelfbewuste jongen, die goed en fris uit zijn ogen kijkt. Hij stapt heel open en onbevangen de club Feyenoord binnen." Van Geel is er ook van overtuigd dat het communiceren met de Colombiaan geen problemen zal opleveren. "Gelukkig hebben we spelers en stafleden die een woordje Spaans spreken, hij zal zelf op Nederlandse en Engelse les moeten."

Donderdag volgt een uitgebreid interview met Martin van Geel waarin dieper wordt ingegaan op andere zaken.