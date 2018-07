VVD en PvdA kritisch op sloopplannen Afrikaanderwijk

Co Engberts, raadslid PvdA Rotterdam

De fracties van VVD en PvdA zijn kritisch op het plan om bijna 600 woningen en bedrijfsruimten te slopen in de Afrikaanderwijk en 374 nieuwe woningen te plaatsen. "Er moeten meer woningen terugkomen", vindt raadslid Pascal Lansink (VVD).

Het plan is het laatste besluit van het vorige college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. "Wij willen twee dingen weten", zegt raadslid Co Engberts (PvdA). "Worden er wel voldoende woningen teruggebouwd en hoe gaan we om met de bewoners die (tijdelijk) moeten vertrekken?"

Aan de hand van de antwoorden willen de partijen kijken of het plan wel past binnen het coalitieakkoord van het huidige college van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP.

Het plan is onderdeel van de Woonvisie die het vorige college heeft ontwikkeld. Het huidige college wil die Woonvisie voortzetten, wel worden er 3 duizend minder woningen gesloopt dan aanvankelijk het plan was.

Donderdag beslist de gemeenteraad wanneer het onderwerp wordt besproken in een commissievergadering. De partijen willen het plan zo snel mogelijk bespreken.