'Ik voel mij niet de mooiste van Nederland, ik voel mij Miss Nederland'

"Ik geloof niet dat ik ooit zo blij ben geweest", zegt de net gekroonde Miss Nederland uit Rotterdam. Zelf had Rahima Dirkse 'totaal niet verwacht' dat ze maandagavond zou winnen. "De finale was super spannend. Ik hoorde dat de jury pas een besluit nam na de galaronde, de laatste ronde."

De 24-jarige studente ziet de missverkiezing en de bikinironde als een manier om mooie, sterke vrouwen een podium te geven. "We willen onszelf laten zien als sterke godinnen. En dus bepalen wij zelf wat we dragen."

Rahima gelooft dat missen goede rolmodellen zijn voor jonge meisjes. "Missen zijn zelfverzekerde vrouwen waarvan je denkt: die hebben het op orde. Ze geven interviews, voeren gesprekken met mensen, ze worden soms uitgedaagd en dan zie je dat ze ook slim zijn."

Miss Nederland, niet Nederlands mooiste

De nieuwe miss heeft de verkiezing niet alleen gewonnen op uiterlijk, denkt ze. "Ik voel mij niet de mooiste van Nederland, maar wel Miss Nederland. Ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn. Het laatste heeft ook te maken met je uitstraling, hoe je met mensen omgaat."

Waar Rahima het wel op gewonnen heeft? Ze hoorde dat zij in de galaronde het verschil gemaakt heeft. "Ik mocht als eerste binnenkomen, vanuit de achterkant van de zaal. Mensen hadden dus eerst niet door dat er iemand was binnengekomen. Toen merkten ze de spotlight op die op mij gericht was. Vervolgens keek ik op een bepaalde manier in de camera en toen dacht de jury blijkbaar: ja, dat is Miss Nederland."

Studie op pauze

Rahima werkte in de horeca toen ze werd gescout als deelnemer voor de Miss Nederland-verkiezing. Nu gaat ze in dienst bij de organisatie van Miss Nederland. "We zetten ons in voor goede doelen, maar ik krijg ook watcursussen. We werken toe naar de Miss Universe-verkiezing in het najaar."

Haar studie bio-farmaceutische wetenschappen gaat op pauze. "Als je wilt presteren bij Miss Universe, dan moet je daar vol voor gaan. Dat ga ik dus nu doen. Na een jaar ga ik wel weer kijken wat het leven mij dan heeft gebracht."