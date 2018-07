Droogte en bomen: boomexpert geeft advies

Bomen hebben het zwaar te verduren door de warmte van de afgelopen weken. Adviseur Ronald Loch van de gemeente Rotterdam is deze weken extra alert, maar de meeste bomen hebben volgens hem geen extra water nodig.

"Veel mensen zijn erg begaan met de bomen omdat het zo droog is en iedereen denkt dat ze heel veel water nodig hebben", vertelt Loch. Volgens hem kunnen bomen zelf veel doen tegen de warmte. "Zoals de Zilverlinde, de onderkant van het blad is lichter, bij warmte draaien de bladeren om en blijft de boom wat koeler."

De meeste bomen in Rotterdam staan volgens Loch met hun wortels tegen het grondwater. "Ze kunnen genoeg vocht opzuigen. Alleen de jonge boompjes die we de afgelopen drie jaar hebben gepland, hebben nog niet zo'n mooi wortelgestel, die hebben hulp nodig van ons."

Loch raadt mensen die een jonge boom in hun straat hebben staan ook aan om mee te helpen. "Let alsjeblieft op, als wij er nog niet zijn en de boom is erg droog, geeft hem dan met een paar emmers uit de sloot of kraan een beetje water."

Groeien door de warmte

Er is een boomsoort in Rotterdam die het juist extra goed doet vanwege de warmte. De plataan groeit letterlijk uit zijn jasje door de warmte. "De natuurlijke omgeving van de plataan is het Middellandse Zeegebied, dus die is goed ingesteld op warmte."

"De barst van de boom valt eraf. Dan zie je eronder hele blanke barsten." Loch laat weten dat mensen vaak bellen om te melden dat de boom doodgaat als ze deze blanke barst zien."Dat is bij de plataan dus niet het geval. Dit is een natuurlijk proces."

Loch heeft tips voor mensen die bomen in hun tuin hebben staan. Extra water kan goed zijn, maar pas daar wel mee op, laat hij weten. "Kijk wel of de grond onder de bovenlaag nat is, te veel water is namelijk ook niet goed.