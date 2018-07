Vergeten Verhalen: een inkijkje in het Rotterdamse verzet

Lambrecht Gerhardt werd in december 1944 verantwoordelijk voor het vervalsen van persoonsbewijzen in Rotterdam. Hij zat dus in het verzet. In het dagelijks leven was hij ambtenaar bij de gemeente Rotterdam.

Museum Rotterdam 40-45 Nu heeft onlangs documenten over de Rotterdammer gekregen. Die geven een beeld van zijn werk voor het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Gerhardt is geboren in 1904 en woonde aan de Adrianalaan in Schiebroek. Uit de documenten blijkt dat Gerhardt illegaal werker der landelijke organisatie, afdeling falsificatie en persoonsbewijzen is.

Vervalsingscentrale



Johan van der Hoeven van het museum: "Van die organisatie hebben we meer in de collectie, bijvoorbeeld de gegevens van Kees van den Engel en Jim Keefe". Van den Engel was de oprichter van de firma Coco, de vervalsingscentrale van het Rotterdamse verzet. Keeffe was een neergeschoten Amerikaanse piloot die was ondergedoken. Hij hielp Van den Engel.

In december 1944 werd Kees van den Engel opgepakt en het hoofdkwartier van de vervalsingscentrale aan de Mathenesserweg 118b opgerold. Lambrecht Gerhardt kreeg toen de leiding over de falsificaties. Als ambtenaar bij de gemeente kon hij aan blanco persoonsbewijzen komen.

Uit de spullen die nu in de collectie van het museum zijn opgenomen, blijkt dat Gerhardt nog veel meer deed. Er zit een lijstje bij waar zijn werkzaamheden op heeft beschreven (afbeelding).

Onderduikers



Hij zorgde bijvoorbeeld voor onderdak voor onderduikers en nam het op voor een gedeserteerde Duitser. Deze Duitse soldaat, Schöder Reichert, was in 1933 gevlucht uit nazi Duitsland. Hij vertrok naar Zweden waar hij als artiest optrad.

Van der Hoeven: "Toen zijn moeder in 1943 ernstig ziek werd, had zij nog één wens: haar zoon zien. Reichert nam het risico en ging naar Duitsland terug. Hij werd verraden en gearresteerd."

Vervolgens moest hij in militaire dienst. In 1944 werd hij naar Nederland gestuurde. Hij deserteerde en dook in Rotterdam onder bij de familie Prins. Reichert probeerde bij het verzet te komen maar hij werd niet meteen vertrouwd.

Uiteindelijk wist hij vertrouwen te winnen van Lambrecht Gerhardt. Reichert hielp Gerhardt met het vervalsen van persoonsbewijzen. Ook deed hij koerierswerk. Dat deed hij in zijn Duitse uniform.

Razzia



"Bij de razzia van 10 november 1944 heeft hij, in datzelfde uniform, meerdere Rotterdammers weer vrij weten te krijgen, waaronder de drie gebroeders Dalmeijer. Daar hebben wij nu een door Lambrecht ondertekende verklaring van", vertelt Johan van der Hoeven.

Na de oorlog werd Gerhardt aangesteld in kamp Hoek van Holland. Een kamp waar NSB-ers werden geïnterneerd. Het bewijs daarvan zit ook bij de documenten over hem. Net als een ode aan Gerhardt, geschreven door enkele door hem geholpen onderduikers.

"Je zult begrijpen dat wij heel blij zijn met deze documenten en deze direct hebben ingeschreven in onze collectie. Zij maken de puzzel weer een stukje completer!", besluit van der Hoeven.

Oproep