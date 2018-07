Deel dit artikel:











Sprookje Bertens voorbij Kiki Bertens (Foto: ANP)

Kiki Bertens is op het tennistoernooi van Wimbledon gestrand in de kwartfinale. De 26-jarige tennisster verloor in drie sets van de Duitse Julia Görges: 6-3, 5-7, 1-6. Het was de eerste keer ooit dat Bertens zo ver kwam op het Engelse grastoernooi.

In de eerste set was er voor Bertens weinig aan de hand. Ze brak de service van de als dertiende geplaatste Görges op haar eerste breekkans. Daarna serveerde Bertens de eerste set uit. De tweede set begon voor Bertens met een 4-1 achterstand, maar deze wist ze toch nog gelijk te trekken. Desondanks verloor ze de set met 7-5. In de derde set wist Görges het momentum uit de tweede set door te trekken en sloeg ze zich snel naar de halve finales. Samen met haar Rotterdamse coach Raemon Sluiter wist Bertens in 2016 de halve finale van Roland Garros te bereiken, waarin ze verloor van Serena Williams. Het blijft dus voorlopig de beste prestatie van Bertens op een Grand Slam.