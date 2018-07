Deel dit artikel:











Hondenschooleigenaar: 'Risicohonden moeten gewoon naar school kunnen' Pitbull

Eigenaren van pitbulls, terriërs en andere zogenaamde gevaarlijke honden die in de problemen komen, kloppen vaak tevergeefs aan bij de reguliere hondenscholen. En dat is een slechte zaak, vindt Jan de Jong van Dog Training School in Schiedam.

"Gasten met dat soort honden zijn gewoon nergens welkom en dat neem ik de kynologie kwalijk. Die zijn alleen met die wandelende pruiken bezig." Jan en Sylvia laten wel alle honden toe tot hun hondenschool. Hondeneigenaren komen zelfs uit Friesland naar Jan en Sylvia voor hulp met hun hond. "Het ligt vaak helemaal niet aan de hond. Het gaat om het baasje. Die moet duidelijk zijn naar de hond en regels stellen. En daarbij mag best de slipketting gebruikt worden", zegt Jan de Jong. Hij denkt dat het aantal bijtincidenten sterk zou dalen als er meer scholen zouden zijn zoals die van hem en als dus ook meer hondenscholen pitbulls en terriërs zouden toelaten. "Het beste zou zijn als alle honden en bazen op cursus zouden gaan. Maar dan moeten meer scholen hun deur openen voor die zogenaamde risicohonden." Voor meer informatie over gevaarlijke honden kun je terecht bij eerdere uitzendingen van het programma De Zoekmachine: