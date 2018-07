Deel dit artikel:











Eis van 2,5 jaar tegen Dordtenaren voor gewelddadige gijzeling Archieffoto

Twee mannen uit Dordrecht hebben celstraffen van 2,5 jaar tegen zich horen eisen. De verdachten stonden terecht in Arnhem voor hun aandeel in een gewelddadige gijzeling in Zaltbommel.

De gijzeling gebeurde eind februari 2015 . Toen werd een 25-jarige man uit Zaltbommel met geweld uit zijn huis gehaald en naar Dordrecht gebracht. Daar zat hij twee dagen in een huis aan de Augustijnenkamp. De man werd tijdens de gijzeling mishandeld. Naar eigen zeggen schopten zijn ontvoerders hem en gaven ze hem stroomstoten. Ze eisten dat hij hen zou vertellen wat er was gebeurd met een gestolen partij hennep. Het slachtoffer werd bevrijd door een arrestatieteam. Tijdens de actie konden twee mannen worden opgepakt. Al snel volgden meerdere aanhoudingen. In totaal verschenen dinsdag zes verdachten voor de rechter. Naast de Dordtenaren van 27 en 31 ging het om mannen uit Oosterhout, Breda en Roermond. Justitie ziet de man uit Oosterhout als de hoofdverdachte. Hij moet 3,5 jaar de cel in, als het aan de officier van justitie ligt. Dinsdag was de eerste dag van een reeks van drie zittingen in de zaak. De rechter doet begin augustus uitspraak.