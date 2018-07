Nog altijd hulp nodig bij Maeslantkering voor besmeurde zwanen

Meer dan de helft van de in de Rotterdamse haven besmeurde zwanen zijn schoon en olievrij, maar zeker tweehonderd zwanen wachten nog op hun wasbeurt. Rijkswaterstaat zoekt daarom voor de opvang bij de Maeslantkering nog steeds vrijwilligers, mensen die de handen uit de mouwen willen steken.

Eind juni botste een tankschip tegen een steiger in de 3e Petroleumhaven. Uit het schip lekte stookolie. Om de honderden dieren te redden, werd een grote reddingsactie op touw gezet.

“Op dit moment zijn we vooral op zoek naar dierenverzorgers en mensen die fysiek zwaar werk kunnen uitvoeren”, vertelt Haneke Derksen van Rijkswaterstaat. “We hebben ook paraveterinaire hulp nodig. Dat zijn mensen die een speciale opleiding hebben gehad voor het helpen assisteren bij bloedprikken van zwanen.”

Ruim honderd vrijwilligers

Er hebben zich al veel mensen aangemeld, de teller staat op 143 vrijwilligers. Toch laat Derksen weten dat er meer vrijwilligers nodig zijn, onder meer voor het reinigen van de hokken, het zwaardere sjouwwerk en de verzorging van de zwanen. “Het is veel werk. Je bent met twee personen een uur bezig met een zwaan wassen.”

Hoewel het grote olielek al een aantal weken geleden is, zijn de zwanen nog niet uitgezet. “Ze gaan een heel traject door”, laat Derksen weten. “Eerst moeten ze bijkomen, daarna worden ze gewassen en laten we ze drogen op een weilandje. Dan gaan ze naar schone bassins om daar verder te revalideren en controleren we de bloedwaarde.”

Prachtig om te zien

Volgens Derksen is het prachtig om de witte zwanen in de bassins te zien. “We hebben zelfs een uitkijkpunt gemaakt waar je ze kunt zien dobberen.” Afgelopen weekend trok een groep schone zwanen al naar het nieuwe bassin.