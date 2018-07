Man zwaargewond bij aanrijding op Stadionweg Rotterdam

Op de Stadionweg in Rotterdam-Zuid is dinsdagavond een voetganger geschept door een auto. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

Een getuige zag dat de man enkele meters door de lucht vloog na de klap. Hij liep ernstig hersenletsel op, zegt de politie.

Spoedtransport

Personeel van de traumahelikopter heeft eerste hulp verleend. Het slachtoffer zou met een spoedtransport naar het ziekenhuis gaan, maar dat kon volgens de politie door een gebrek aan agenten niet doorgaan.

De toestand van het slachtoffer is niet bekend. De automobilist bleef ongedeerd. Over de toedracht van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen. De Stadionweg is nog deels dicht voor onderzoek.