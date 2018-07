Briefschrijver gezocht die politie tipte over Haagse aanslagpleger

Wie is degene die de politie waarschuwde voor Malek F., twee maanden voor hij in Den Haag drie mensen neerstak? De envelop waarin de tip binnenkwam blijkt te zijn afgestempeld in zowel Rotterdam als Amsterdam.

De brief was geschreven in het Engels. Er staat in dat F. van plan zou zijn om een terroristische daad te plegen. Op 5 mei stak hij in op willekeurige mensen op het Johanna Westerdijkplein.

De politie heeft de anonieme briefschrijver al meerdere keren gevraagd om zich te melden, maar tot nu toe tevergeefs. Dinsdagavond toonde de politie een foto van de envelop in Opsporing Verzocht.

De brief is twee keer gestempeld. Een keer in Rotterdam en een keer in Amsterdam. De politie heeft naar aanleiding van de brief wel een onderzoek ingesteld naar Malek F., maar dat leverde te weinig op om hem aan te houden.