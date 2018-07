Deel dit artikel:











Herindeling Hoeksche Waard definitief Archieffoto: actie tegen de herindeling bij de Tweede Kamer De Hoeksche Waard

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond zoals verwacht ingestemd met het samenvoegen van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard tot één gemeente. De Tweede Kamer deed dit eerder dit jaar ook al. Het besluit over de fusie tussen Oud-Beijerland, Korendijk, Cromstrijen, Strijen en Binnenmaas is hiermee definitief.

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard zal 1 januari 2019 van start gaan. Op 21 november kunnen de inwoners stemmen voor een nieuw gemeentebestuur. De herindeling in dit gebied is omstreden. Van de vijf gemeenten zijn er drie tegen de herindeling. Alleen de gemeenteraden van Oud-Beijerland en Strijen gaven aan voor te zijn. De voorbereidingen op de fusie zijn al volop bezig. Het huidige gemeentehuis van Oud-Beijerland gaat het ‘publieke hart’ vormen van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De bestuurders en de meeste ambtenaren gaan werken vanuit het gemeentehuis van Binnenmaas. Minister Ollongren liet weten dat ze vindt dat de gemeenten in de Hoeksche Waard de fusie op een voortvarende manier aan het voorbereiden zijn.