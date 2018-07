Senaat stemt in met wijziging provinciegrens

De fusie van Zederik, Leerdam en Vianen is definitief. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de komst van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Die gaat onderdeel uitmaken van de provincie Utrecht.

Leerdam en Zederik maken nu nog onderdeel uit van de provincie Zuid-Holland. Dat betekent dat per 1 januari 2019 de provinciegrenzen gaan verschuiven. Dat was in april bij de stemming in de Tweede Kamer aanleiding voor veel vragen , maar het parlement stemde er toch mee in.

Een meerderheid in de Eerste Kamer zag evenmin aanleiding om het fusiebesluit terug te draaien. Alleen de Partij voor de Dieren, 50Plus, SP en PVV stemden tegen.