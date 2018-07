Vestia: 1 op 5 bewoners wil terug na renovatie Afrikaanderwijk

"Het leven gaat hier compleet veranderen", zegt Robert Straver van woningcorporatie Vestia. De directeur verwacht dat de grootscheepse opknapbeurt van de Rotterdamse Afrikaanderwijk veel goeds zal brengen. "Het wordt hier straks totaal anders dan je nu ziet."

Met het verdwijnen van zo'n 550 woningen en de terugkeer van 374 woonhuizen is er niet voor iedereen een plek om terug te keren in de buurt. "We verwachten dat één op de vijf bewoners terug wil. Dat leert de ervaring met soortgelijke grote projecten in Den Haag en Rotterdam."

Bewoners maken zich zorgen. Daarom is het proces van terugkeer of vertrekken voor Vestia "het allerbelangrijkste". Naast informatieavonden gaan medewerkers van Vestia huisbezoeken brengen om met alle bewoners te praten.

De bewoners kregen de optie tot terugkeer of urgentieverklaring voor een ander deel van Rotterdam. 'Scheefwoners', dat zijn huurders met een veel te hoog inkomen, vallen hier buiten. "Ik denk dat bewoners ook tot tevredenheid woningen gaan vinden in andere delen van Rotterdam", zegt Straver.

Huurprijzen

Straver kan niet garanderen dat de huur hetzelfde blijft als in de oude situatie. Omdat de nieuwe woningen beter geïsoleerd zullen zijn hoopt hij dat door lagere stookkosten en een hoger bedrag aan huursubsidie het verschil minimaal zal zijn. De oplevering van de nieuwbouw wordt verwacht in 2025.