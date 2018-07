Vlaardinger wint jackpot van 21,5 miljoen euro

Vlaardingen is een multimiljonair rijker. Dinsdagavond viel de jackpot van de Staatsloterij van 21,5 miljoen euro op een heel lot.

Volgens de loterij is de megaprijs gevallen op het lot van een abonneespeler. De naam van de winnaar blijft geheim.

De kersverse multimiljonair krijgt een uitnodiging om zich te melden bij de Staatsloterij. Ook krijgt hij advies over wat hij met zijn of haar miljoenen kan doen. Daarnaast is er vanuit de Staatsloterij voor langere periode begeleiding.