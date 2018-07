Exhibitie Nederlandse Coca Cola-historie in regio R'dam

De expansiedriftige Europese vastelandpenetratie door de sluwe Amerikaanse Coca Colamultinational met hun geheime ingrediënt-frisdrank, via 's Neerlands Olympische Spelen in 1928 reist nu als overzichtstentoonstellinkje door de regio.

Nog even kan het winkelcentrum Alexandrium-publiek de gelikte marketing-info van het concern in zich opnemen, daarna strijkt het circus ergens hartje stad van hun voormalige Coca Colabottelarijstad Schiedam neer.

Vlogger Jack F Kerklaan neemt even poolshoogte of het wat voor uw gading is.